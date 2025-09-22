В Краснодарском академическом театре раскрыли причину смерти актера сериала «Морской патруль» Георгия Хадышьяна

Художник-технолог, помощник заведующего художественно-постановочной частью Краснодарского академического театра драмы Татьяна Шкодина раскрыла причину смерти актера Георгия Хадышьяна. Об этом сообщает aif.ru.

Заслуженный артист Кубани скончался 21 сентября из-за инсульта. Ему было 66 лет. По словам Шкодиной, Георгий Суренович попал в больницу через день после своего дня рождения. Многие видели его в театре еще 11 августа «счастливым и улыбающимся».

Уже на следующий день он не явился на общий сбор артистов на открытии сезона. Друзья и коллеги забили тревогу, стали звонить ему домой. Актер жил один.

«К сожалению, время было упущено… Незадолго до произошедшего Георгий Суренович, как всегда, блестяще сыграл свои роли в спектаклях “Ханума” и “Три сестры”», — поделилась Шкодина.

Георгий Хадышьян — выпускник Ярославского театрального института. После учебы начал работать в Краснодарском академическом театре. На его сцене актер сыграл более 50 ролей. В кино он снялся в двух картинах: драме «Утоли мои печали» и в сериале начала 2000-х «Морской патруль».

Ранее мы писали о смерти мужа легендарной итальянской актрисы Моники Витти, режиссера Роберто Руссо.