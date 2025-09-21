Умер муж легендарной итальянской актрисы Моники Витти, режиссер Руссо: пережил жену на три года

В Риме на 78-м году жизни умер итальянский режиссер, сценарист, фотограф Роберто Руссо. Муж известной актрисы Моники Витти скончался в доме престарелых после тяжелой болезни.

Роберто Руссо родился в Риме в 1947 году. Сначала он работал фотографом, а свой дебютный фильм, мелодраму «Флирт» снял в 1980-х. В ней сыграла Моника Витти — эта роль принесла актрисе «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля.

С тех пор между Руссо и Витти возникли романтические чувства, но вступить в брак они решили только спустя 30 лет отношений. Период их помолвки длился 17 лет.

В 2011 году Роберто рассказал, что у жены выявили болезнь Альцгеймера. Несмотря на это, Моника прожила до 90 лет и скончалась лишь в 2022 году. Режиссер признавался, что каждый миг скучает по супруге.

Похороны Руссо пройдут 23 сентября, сообщает Ansa.

