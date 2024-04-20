В конце прошлого года переехал в Крым: в Севастополе погиб байкер-видеоблогер Михаил Касперов

Жизнь байкера-видеоблогера Михаила Касперова, известного как «Миша из Канады», трагично оборвалась в Севастополе. Мужчина, по словам близких, разбился насмерть.

Журналисты РИА Новости узнали о случившемся от его товарища, крымского политического обозревателя Сергея Веселовского. По его словам, байкер погиб минувшей ночью.

«К сожалению, минувшей ночью произошла трагедия. Погиб Михаил Касперов. Мне рано утром позвонил наш общий друг Сергей и сказал, что Михаил разбился», — рассказал приятель Касперова.

Блогер долгое время жил в Канаде, однако в конце прошлого года решился перебраться в Россию. Ради этого он перелетел с мотоциклом океан и долго, окружным путем, добирался до Севастополя.

Ночью, когда погиб Касперов, правоохранители сообщали об аварии с участием мотоцикла и легковушки. При этом личности тех, кто управлял транспортными средствами, не назывались.

Ранее стало известно о смерти военного корреспондента «Известий» Семена Еремина. Журналист погиб в зоне СВО.