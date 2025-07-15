В хосписе после продолжительной болезни умер основатель и вокалист рок-группы The Strawbs Дэйв Казинс

В возрасте 85 лет ушел из жизни основатель и вокалист рок-группы The Strawbs Дэйв Казинс. Британский музыкант скончался в хосписе. О смерти артиста сообщается на его странице в соцсети.

Стало известно, что английский мультииструменталист Дэвид «Дэйв» Джозеф Казинс умер в Кентербери. Отмечается, что певец «мирно скончался в результате долгой болезни».

Коллектив The Strawbs был основан в 1964 году после распада проекта Strawberry Hill Boys. Первый одноименный альбом вышел в 1969 году. Группа известна исполнением песен в жанре фолк- и прогрессив-рок. В одно время в состав входил известный клавишник-виртуоз Рик Уэйкман, экс-участник Yes и Black Sabbath.

Свой прощальный концерт группы дала в августе 2023 года.

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