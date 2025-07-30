В хосписе после сердечного приступа умер американский музыкант и художник Дэниэл Ленц

Известный американский музыкант, композитор, художник и скульптор Дэниэл Ленц скончался в хосписе в Санта-Барбаре. Точная причина смерти не сообщается. Однако известно, что недавно артист пережил тяжелый сердечный приступ, а до этого ему диагностировали метастатический рак.

Как сообщает сайт лейбла RVNG, опубликовавший некролог композитора, Ленц переехал в Калифорнию из Пенсильвании в прошлом году, чтобы быть ближе к семье.

Дэниэл Ленц — звезда современной классический и электронной музыки. Свою профессиональную карьеру начал в 1960-х годах.

Он основал такие проекты, как California Time Machine, San Andreas Fault и Daniel Lentz Group. Со всеми тремя артист активно гастролировал по всему миру. Более того, музыка композитора звучала в некоторых фильмах и сериалах.

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