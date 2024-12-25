Умер в возрасте 79 лет режиссер, профессор ВГИКа Юрий Щербаков

Умер кинорежиссер, оператор и сценарист Юрий Щербаков. Ему было 79 лет.

Причина смерти деятеля культуры не раскрывается. Он ушел из жизни 27 ноября, однако известно об этом стало только сейчас.

Юрий Щербаков начал свою карьеру в 1978 году и более 50 лет жизни посвятил отечественному кинематографу. Являлся профессором ВГИКа и членом Союза кинематографистов России.

«27 ноября 2024 года на 80-м году ушёл из жизни наш коллега, кинорежиссёр и кинооператор Щербаков Юрий Николаевич, более полувека посвятивший отечественному киноискусству», - говорится в некрологе, опубликованном на сайте Союза кинематографистов России.

В 1976 году он окончил операторский факультет ВГИКа, а в 1978 году - режиссерские курсы. Юрий Щербаков известен лентами «Полярный вариант», «Под стук колес», «Исповедь дьявола» и другими.

Ранее скончался советский литовский писатель, переводчик и актер Теодорас Четраускас. Ему было 80 лет. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.