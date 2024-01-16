В Хибинах при сходе лавины погиб 48-летний российский миллиардер Андрей Годунов

В Мурманской области в Хибинах трагически погиб 48-летний учредитель петербургской компании NBCom Group, специализирующейся на продаже техники Apple, миллиардер Андрей Годунов. Он отправился в незарегистрированный поход на снегоходах и попал под снежную лавину.

Вместе с Годуновым на экскурсии был 54-летний предприниматель из Санкт-Петербурга Игорь Слонский, он также погиб, сообщает Telegram-канал Baza.

Как ранее сообщили в Следственном комитете по Мурманской области, тела двух мужчин были обнаружены 8 января на горе Петрелиуса в районе ущелья Рамзай.

По некоторым данным, состояние Годунова в 2023 году оценивалось в 3,5 миллиарда рублей.

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