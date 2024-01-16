Певец Игорь Саруханов решил отправиться в ЗАГС с девушкой из небольшого города

После недавнего расставания с седьмой женой 67-летний певец Игорь Саруханов заявил о готовности вновь отправиться в ЗАГС. При этом артист признался, что невесты у него пока нет, но он хотел бы найти ее в одном из небольших российских городов.

«Какая-нибудь девочка из небольшого города. Я же езжу по городам. Я знаю, что это такое — удаленность от Москвы. Чем дальше от Москвы, тем люди, мне кажется, чище», - приводит Пятый канал слова музыканта.

Он также отметил, что будущая жена обязательно должна быть скромной, нежной, домашней, образованной, а также не лишена красоты и хрупкости.

Ранее мы писали, что седьмая жена Саруханова рассказала, почему брак распался через год после свадьбы. 37-летняя дизайнер Леся Садовская также призналась, что брала фамилию звездного мужа, но теперь намерена с ней расстаться. Сам музыкант назвал причиной расставания ревность супруги к поклонницам и недоверие собственному мужу. Однако Леся эту версию опровергла.