В Карелии умерла в возрасте 88 лет актриса фильма «Ладога» Виено Микшиева

Умерла заслуженная артистка России Виено Микшиева, известная под псевдонимом Кеттунен. Ей было 88 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что Виено Микшиева ушла из жизни в четверг, 11 сентября. Она пережила мужа на четыре года.

«Для нескольких поколений зрителей имя Виено Кеттунен стало символом искренности, таланта и невероятной энергии. Она блистательно играла и драматические, и комедийные роли, владела редким даром говорить со зрителем на финском, карельском и русском языках», — говорится в некрологе министерства культуры Республики Карелия в соцсети «ВКонтакте».

Виено Микшиева окончила студию при Финском драматическом театре Карельской АССР и осталась служить в этом театре. Сейчас он носит название Национальный театр Республики Карелия.

В 1982 году Виено Микшиева получила звание народной артистки Карельской АССР, а в 2000 году — заслуженной артистки России.

В 2003 году она дебютировала в кино в проекте Александра Велединского «Ладога». Ее партнерами по съемочной площадке стал Андрей Мерзликин.

Виено Микшиева была замужем за народным артистом России Петром Микшиевым. Супруги воспитали троих детей: Анники, Григория, и Алину. 4 июня 2021 года актриса овдовела.

