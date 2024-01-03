В Ижевске умер известный 61-летний шансонье Алексей Стерхов

В Ижевске в возрасте 61 года умер известный исполнитель шансона Алексей Стерхов. Причина смерти музыканта не раскрывается, однако известно, что в конце декабря он выходил на сцену.

О дате траурной церемонии прощания и похорон в данный момент неизвестно.

Информацию о том, что Стерхов ушел из жизни, подтвердила его жена, поэтесса Мария Толстухина, сообщает «Российская газета».

Супруги часто выступали вместе. В Ижевске без них не обходилось практически ни одно культурное мероприятие.

Кроме того, Алексей Стерхов участвовал на всероссийских фестивалях, посвященных наследию Михаила Круга и Владимира Высоцкого.

В 2022 году он стал обладателем гран-при Международного фестиваля «Венец шансона».

Ранее мы писали, что в Москве 2 января состоялась церемония прощания с ведущей программы «Время» Галиной Зименковой. Траурное мероприятие прошло тихо, никто из звезд не пришел проводить в последний путь диктора, а венок прислал только журналист Андрей Малахов.