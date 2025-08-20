В июле он отметил свое 63-летие: ушел из жизни известный советский кинематографист Вугар Талдыглы

Советский и азербайджанский писатель, журналист, редактор и продюсер Вугар Талдыглы ушел из жизни. О его смерти журналистам сообщили близкие.

Что стало пичиной смерти кинематографиста, пока не известно. В июле этого года Вугар отпраздновал 63-летие, а уже спустя два месяца скончался, передает Российская газета.

Вугар Талдыглы работал на Азербайджанском телевидении с 1985 года. Он занимал должность директора «Азербайджантелефильма». За карьеру он выпустил 140 фильмов и сериалов. Кинематографист работал над такими картинами, как «Любовники», «В саду», «Свидетель века», «Утес», «Иерусалим», «Третий звонок», «Голос», «Театр», «Одинокая душа».

Помимо занятия кино, Вугар Талдыглы писал рассказы. По его авторством вышли четыре сборника текстов.

