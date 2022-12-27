«В итоге согласился»: убившая троих детей россиянка уговорила старшего сына не мешать его душить

Жительница Екатеринбурга на допросе рассказала подробности расправы над тремя детьми. По ее словам, сначала была убита полугодовалая дочка, потом средний десятилетний сын.

«А старшего пришлось уговаривать», - передает показания женщины источник в правоохранительных органах.

По его словам, мать «долго с ним разговаривала». «В итоге он согласился и не сопротивлялся, а она его задушила», - сообщил собеседник.

В суд направлено ходатайство об аресте женщины.

Ранее соседи привели последние слова детей перед гибелью. Жители многоэтажки рассказали, что несовершеннолетние просили мать не убивать их.