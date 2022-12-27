10:27, 27 декабря 2022
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«В итоге согласился»: убившая троих детей россиянка уговорила старшего сына не мешать его душить
Фото: Freepik.com
Жительница Екатеринбурга на допросе рассказала подробности расправы над тремя детьми. По ее словам, сначала была убита полугодовалая дочка, потом средний десятилетний сын.
«А старшего пришлось уговаривать», - передает показания женщины источник в правоохранительных органах.
По его словам, мать «долго с ним разговаривала». «В итоге он согласился и не сопротивлялся, а она его задушила», - сообщил собеседник.
В суд направлено ходатайство об аресте женщины.
Ранее соседи привели последние слова детей перед гибелью. Жители многоэтажки рассказали, что несовершеннолетние просили мать не убивать их.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Комсомольская правда Екатеринбург
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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