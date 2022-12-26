Просили мать не убивать: соседи привели последние слова детей перед гибелью в Екатеринбурге
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Соседи женщины, которая 26 декабря убила троих детей в квартире в Екатеринбурге, рассказали, что происходило за два дня до этого и непосредственно перед гибелью несовершеннолетних. Жильцы дома сообщили подробности о родителях убитых.
Выяснилось, что мать была сотрудницей государственного учреждения, отец – бывший силовик. Семья переехала в Екатеринбург из Калуги и уже несколько лет проживала в городе.
За это время никаких подозрений не возникало. При этом соседи жаловались на поведение взрослых.
24 декабря в квартире громко играло караоке. Живущая над квартирой соседка спустилась и попросила семью вести себя потише.
Соседи рассказали, что в день гибели дети сильно кричали. Жильцы также слышали, как они просили мать не убивать их.
Напомним, женщина задушила сыновей 10 и 15 лет, а также пятимесячную дочь. Она подумала, что в них вселились бесы.
Ранее сообщалось, что родители в США годами усыпляли и насиловали дочь.