Умер в 46 лет победивший Костю Дзю британский боксер Рикки Хаттон

14 сентября умер британский боксер, бывший чемпион мира Рикки Хаттон. Ему было 46 лет.

О смерти спортсмена сообщает Manchester Evening News. По данным издания, тело Хаттона обнаружили в его доме в Манчестере. Известно, что у боксера были проблемы с психическим здоровьем и наркозависимостью* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность).

Смерть спортсмена стала полной неожиданностью для его фанатов. Несколько месяцев назад Хаттон объявил о возвращении в бокс и рассказал о бое, запланированном на декабрь.

Рикки Хаттон одержал 45 побед за свою карьеру и потерпел три поражения, проиграв Вячеславу Сенченко, Флойду Мейвезеру и Мэнни Пакьяо.

Британский боксер отобрал чемпионский пояс у Константина Цзю. Российский спортсмен уступил Хаттону и потерял свой титул IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Ранее умер в возрасте 56 лет британский телеведущий-синоптик Джей Уинн.

*незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность