12:07, 29 ноября 2022
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В Иркутске грудничок умер после приема таблетки, которую выписал врач
В Иркутске после приема таблетки умер четырехмесячный ребенок. Примечательно, что препарат был назначен врачом детской поликлиники.
Трагедия случилась 28 ноября в детской больнице, куда грудничка госпитализировали с отравлением лекарством.
Как стало известно, ребенку было дано полтаблетки успокоительного. Это средство назначила врач.
Дав препарат, взрослые заметили ухудшение состояния и вызвали скорую. Однако в больнице его уже не спасли.
Ранее в Приморском крае мать самостоятельно подобрала грудному ребенку терапию и «залечила» до смерти.
Источник фото:Freepik.com
Источник:РЕН ТВ
Автор:Лилия КараеваТеги: