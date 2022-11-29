В Иркутске грудничок умер после приема таблетки, которую выписал врач

В Иркутске после приема таблетки умер четырехмесячный ребенок. Примечательно, что препарат был назначен врачом детской поликлиники.

Трагедия случилась 28 ноября в детской больнице, куда грудничка госпитализировали с отравлением лекарством.

Как стало известно, ребенку было дано полтаблетки успокоительного. Это средство назначила врач.

Дав препарат, взрослые заметили ухудшение состояния и вызвали скорую. Однако в больнице его уже не спасли.

Ранее в Приморском крае мать самостоятельно подобрала грудному ребенку терапию и «залечила» до смерти.