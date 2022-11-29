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НЕКРОЛОГ
12:07, 29 ноября 2022
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В Иркутске грудничок умер после приема таблетки, которую выписал врач

В Иркутске грудничок умер после приема таблетки, которую выписал врач

В Иркутске после приема таблетки умер четырехмесячный ребенок. Примечательно, что препарат был назначен врачом детской поликлиники.

Трагедия случилась 28 ноября в детской больнице, куда грудничка госпитализировали с отравлением лекарством.

Как стало известно, ребенку было дано полтаблетки успокоительного. Это средство назначила врач.

Дав препарат, взрослые заметили ухудшение состояния и вызвали скорую. Однако в больнице его уже не спасли.

Ранее в Приморском крае мать самостоятельно подобрала грудному ребенку терапию и «залечила» до смерти.

Источник фото:Freepik.com
Источник:РЕН ТВ
Теги:
#младенец
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#внезапная смерть
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#таблетки
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#лекарства
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