В Иране умерла 65-летняя актриса Бита Фарахи

Умерла 65-летняя иранская актриса кино и телевидения Бита Фарахи. Причиной смерти стала болезнь, давшая тяжелые осложнения на легкие и сердце.

Несколько недель Фарахи была госпитализирована в Тегеране. Медики боролись за жизнь актрисы, но спасти ее не удалось, она скончалась в реанимации 25 ноября.

Бита Фарахи училась в Школе Джона Пауэрса в Учебном центре Стаффорда в США. После трех лет жизни в Америке она вернулась в Иран.

Кинокарьера Фарахи началась в начале 90-х годов. Она снялась в фильмах «Госпожа», «Магистраль», «Последняя фантазия» и десятках других картин.

У актрисы осталась дочь Махса, которая постоянно проживает во Франции, сообщает «Российская газета».

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