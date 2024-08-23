В Индии умер от сердечного приступа актер Нирмал Бенни из фильма «Доорам»

В Индии умер на 38-м году жизни популярный актер Нирмал Бенни. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Как сообщает издание News18, актер скончался рано утром 23 августа в Тируванантапураме.

Нирмал Бенни получил широкую известность в стране благодаря роли Кочачана (младшего священника) в фильме Лихо Хосе Пеллиссери «Аминь». Кроме того, статус звезды за актером закрепила роль в фильме «Доорам».

Бенни дебютировал в кино в 2012 году, с тех пор он активно снимался, а также вел видеоблог.

Ранее умер швед Петер Лундгрен – бывший тренер российского теннисиста Марата Сафина. Причины смерти 59-летнего спортсмена не раскрываются. В 2023 году Лундгрену ампутировали часть левой ноги из-за инфекции после перелома лодыжки.