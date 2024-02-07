В Грузии умер композитор и автор песен Кикабидзе и Гвердцители Важа Азарашвили

В Грузии умер композитор и автор песен Нани Брегвадзе, Гиули Чохели, Вахтанга Кикабидзе, Тамары Гвердцители Важа Азарашвили. Ему было 87 лет. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на слова представителей Союза композиторов Грузии.

В заявлении не стали уточнять, от чего именно скончался музыкант. Были лишь перечислены награды Азарашвили и подчеркнуто, что его уход из жизни – это «печальная новость».

Отметим, что композитор всю жизнь посвятил музыке. Он окончил Тбилисскую государственную консерваторию имени Вано Сараджишвили в 1961 году, после чего стал преподавать. А спустя несколько лет его назначили на должность художественного руководителя Государственной филармонии Грузии.

К слову, Важа Азарашвили стал известен благодаря своим композициям. Он писал песни в разных жанрах для многих исполнителей. Среди популярных его произведений «Девятый вал», балет «Хевисбери», цикл пьес «Картины родного края». За свои заслуги музыкант был удостоен званий заслуженного деятеля искусств Грузинской ССР, Народного артиста Грузинской ССР.

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