Советский актер Энвер Аннакулиев из «Смерти прокурора» умер в 68 лет

Советский актер из «Смерти прокурора» Энвер Аннакулиев умер в возрасте 68-ми лет в Ашхабаде. Информация об этом появилась на портале «Кино-театр.ру» 6 февраля.

Причина смерти звезды «Белой мглы» пока не уточняется. Также нет сведений о том, страдал ли артист в последнее время от каких-то проблем со здоровьем. Коллеги и близкие на данный момент сообщение о его кончине никак не прокомментировали.

Отметим, что Энвер родился 12 декабря в 1955 году. Актерскую карьеру он начал в молодом возрасте. Первое его появление на экране состоялось в 1972 году. Предлагали Аннакулиеву как главные, так и второстепенные роли. Однако широкую известность он все-таки не получил. Всего его фильмография насчитывает менее десятка проектов. Самые популярные из них «Смерть прокурора», «Белая мгла», «Озорные братья», «Бастион», «Принц-привидение».

В последний раз в кино артист снялся в 1991 году.

Ранее умер 87-летний актер из фильмов «Терминатор» и «Кошмар на улице Вязов» Мики Гилберт. Источник сообщил, что он скончался по естественным причинам.