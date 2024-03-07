В гробу было другое тело: на Урале семья чуть не похоронила чужую бабушку

В Свердловской области жители Ревды чуть не похоронили чужую бабушку. Пациенток перепутали врачи местной больницы.

В палате интенсивной терапии Ревдинской больницы находились две 87-летние женщины. Они попали в медучреждение в одно время — с инфарктом и инсультом. Женщина с инфарктом скончалась, но о ее смерти сообщили родным другой. Скорее всего, на палатах установили неверные таблички с именами и фамилиями, пишет «Ревда-Инфо».

25 февраля назначили отпевание бабушки. Родственники позвали всех родных — кто-то приехал издалека. Внучка пожилой женщины Екатерина рассказала, что, когда она стояла на улице, вышли ее родители. «В гробу другой человек, что делать?», — сказали они.

Родным пожилой женщины никто не мог поверить. Им даже ставили в упрек, что они не узнают бабушку. Говорили, мол она изменилась после болезни. Но близкие не успокоились: они решили добиться справедливости, во что бы то не стало.

Внучке пожилой женщины удалось найти свою бабушку живой. Правда, она не могла разговаривать, поскольку ее парализовало после инсульта.

Тело второй женщины вернули в морг. Ее сын живет в Тюмени: оказалось, что мужчина звонил в больницу, чтобы узнать о состоянии матери. Позже ее похоронили в Бисерти, где она и жила.

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям о халатности и неоказании помощи больному.

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