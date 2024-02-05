«Мертвая» пенсионерка выбралась из гроба и пошла готовить еду

Считающаяся умершей пенсионерка выбралась из гроба и отправилась готовить еду. Все произошло в провинции Гуанси, Китай. Об этом сообщает портал Daily Star.

95-летняя Ли Сюфэн, которую считали ушедшей из жизни, оказалась живой и в хорошем здоровье. Соседи были поражены, обнаружив, что через шесть дней после предполагаемой смерти, она вновь принялась готовить еду.

Пенсионерка получила травму головы, споткнувшись в своем доме, и была обнаружена без сознания соседом. Он нашел теплое тело, но предположил, что Сюфэн умерла, так как она не реагировала на свое имя и не проявляла признаков пробуждения.

После «смерти» Ли Сюфэн, 60-летний Чэнь Цинван и его сын решили похоронить ее, так как у нее не было близких родственников. Гроб оставался в их доме несколько дней для проведения прощальных церемоний.

Цинван, решив не закреплять гроб гвоздями, обнаружил его пустым за день до предполагаемых похорон. Затем была организована поисковая группа. К удивлению местных жителей, на следующий день они обнаружили Ли Сюфэн на кухне, готовящей еду в полном здравии.

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