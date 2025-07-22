В Греции умерла в возрасте 93 лет поэтесса Лена Паппа

В Афинах умерла греческая поэтесса Лена Паппа. Ей было 93 года.

Официальная причина смерти не разглашается. Известно, что она скончалась 19 июля, похороны состоялись 22 июля на Первом кладбище Афин, сообщает Cyclades Open.

На счету Лены Паппа более двадцати сборников стихов и рассказов, ее голос был связан с именами ведущих греческих композиторов и исполнителей, а многие из ее произведений были положены на музыку.

Паппа изучала историю и археологию в Афинской школе философии, а также французскую литературу во Французском институте. Она продолжила обучение в Сорбонне, получив стипендию на изучение истории современного искусства. Она много лет проработала в Школе изящных искусств, занимая пост генерального секретаря.

Паппа - член греческого Национального общества писателей и одна из основателей Дельфийской академии.

Самые известные ее стихотворения: «Скажи мне» (1978) и «Нож любви» (1994).

Ранее в возрасте 96 лет скончалась член Союза кинематографистов России Алла Горкавцева. Смерть наступила 20 июля, причины не называются.