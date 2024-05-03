Американская актриса и режиссер Ян Мари Хааг умерла в 90 лет

В США скончалась в возрасте 90 лет актриса, актриса и режиссер Ян Мари Хааг (Смит). Причина ее смерти не раскрывается.

Актриса ушла из жизни 29 апреля, однако известно об этом стало только сейчас. В последние годы она проживала в Шорлайне штата Вашингтон.

Ян Мари Хааг получила обширное образование, изучив живопись, пение и танцы. Она начала свой творческий путь в 1950-х годах как театральная актриса и чтец-декламатор. Позже увлеклась режиссурой и создала Мастерскую режиссуры для женщин при Американском институте киноискусства (AFI).

Кроме того, Хааг увлекалась путешествиями. Она посетила Индию, Корею, Китай, Таиланд, Непал, Россию и другие страны и создала серию условных дневников, которые она вышивала, сообщает «Российская газета».

Ранее в Шотландии умер культовый певец и мим Крис МакКлюр, выступавший под псевдонимом Кристиан. Ему было 80 лет. Причина смерти певца не разглашается, отмечается только, что он «мирно отошел» 29 апреля в своем доме в Глазго.