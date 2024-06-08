В Греции скончалась после болезни еще одна звезда сериала «Моя прекрасная няня»

В Афинах скончалась популярная греческая актриса Деспина Стилианопулу, которую называли национальной «королевой эпизодов». Она прославилась благодаря роли в греческой версии ситкома «Моя прекрасная няня».

Точная причина смерти 91-летней актрисы не разглашается. Известно, что она скончалась в больнице после серьезных проблем со здоровьем. Похороны состоятся в Афинах 12 июня.

Карьера Стилианопулу началась в 1960 году. Она снялась в фильме «Незнакомец в ночи» после того, как годом ранее окончила драматическую школу Димитриса Родириса, где изучала театральное искусство, и Греческую консерваторию, где изучала вокал.

С тех пор она сыграла порядка 100 ролей, включая фильмы «Алиса на флоте», «Ах, это моя жена», «Девушка из Луна-парка», «Самая яркая звезда». В основном режиссеры видели Деспину в роли провинциалки. Она часто играла горничных, экономок, служанок и отличалась умелым изображением говора.

Деспина Стилианопулу долгие годы руководила театральной труппой в Пирее, сообщает Protothema.gr.

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