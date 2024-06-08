Дети остались сиротами: в Польше умерла родившая двойню в 60 лет актриса Барбара Сенкевич

В Польше умерла «самая пожилая мама страны», актриса театра и кино Барбара Сенкевич. Женщина родила близнецов, в 2015 году, когда ей было уже 60 лет.

Известно, что 69-летняя актриса ушла из жизни в ночь на 7 июня в своей квартире. Что стало причиной ее смерти, не раскрывается. При этом местный портал Onet.pl выяснил, что продолжительное время женщина болела. Ее соседи рассказали, что недавно актриса выписалась из больницы и выглядела здоровой. По неподтвержденной информации, у нее были проблемы с печенью.

Несовершеннолетние дети актрисы остались без матери, они отправлены в учебно-воспитательное учреждение, их судьбу будет решать суд по семейным делам. Барбара Сенкевич при жизни так и не раскрыла тайну рождения детей в столь преклонном возрасте. Она также не сообщила, кто является их отцом.

Барбара Сенкевич много лет служила в Варшавском театре Lalka. Она также стала основательницей детского театра Gong.

Широкой публике Сенкевич стала известна благодаря ролям в фильмах «Непорочные», «Око за око», «Подруги» и другим телепроектам.

Ранее в Уфе скончался известный 77-летний художник Геннадий Зайнагутдинов. Что стало причиной его смерти, пока не сообщается. Месяц назад пожилой мужчина бесследно исчез.