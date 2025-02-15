В Германии в возрасте 92 лет умер бывший министр внутренних дел Герхарт Баум

Умер бывший министр внутренних дел Германии Герхарт Баум. Ему было 92 лет.

Известно, что политик скончался 15 февраля, однако причина его смерти не раскрывается. Также нет информации о том, где и когда его похоронят.

Баум получил юридическое образование. Он вступил в партию СвДП в 1954 году. Был назначен федеральным министром внутренних дел при канцлере Гельмуте Шмидте с 1978 по 1982 год. До 1994 года он был депутатом Бундестага.

С 1992 по 1998 год занимал должность главы немецкой делегации в Женевской комиссии ООН по правам человека. После ухода из бундестага политик вернулся к работе юристом.

В 2023 году Герхарт Баум получил Большой крест «За заслуги перед Германией».

Информацию о смерти политика подтвердила фракция партии СвДП в Бундестаге, сообщает ZDF.

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