В Германии умерла народная артистка Лейла Шарипова, об этом сообщает «Российская газета».

19 февраля в городе Дюссельдорф (Германия) скончалась советская певица Лейла Шарипова. Народная артистка Таджикистана и Азербайджана умерла в возрасте 94 лет. Причины смерти не раскрываются.

Лейла Шарипова была основателем и первым художественным руководителем легендарного эстрадного ансамбля Гостелерадио Таджикистана «Гулшан». В репертуаре артистки были турецкие, афганские, азербайджанские, армянские, туркменские, арабские, персидские, узбекские и испанские песни.

В 1978 году певица переехала в Азербайджан, где была ведущей солисткой Азербайджанского телевидения и радио. Позже Шарипова уехала из СССР и поселилась в Германии, где и провела последние годы своей жизни.

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