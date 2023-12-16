В Ереване от сердечного приступа умер 46-летний певец Ара Мартиросян

Популярный в Армении певец Ара Мартиросян умер в Ереване в возрасте 46 лет. Причиной смерти артиста стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Как рассказала менеджер певца Лилит Галстян, Мартиросяна госпитализировали после сердечного приступа, одна спасти его не удалось, он скончался в реанимации. По некоторым данным, ранее певец перенес несколько операций.

Информация о дате прощания и похорон не приводится. Известно, что месяц назад ушла из жизни мать артиста.

А Мартиросян стал известен в Армении благодаря хитам «Еще минута» и «Женщина моя», сообщает портал Sputnik Армения.

Ранее мы писали, что бразильский певец Педро Энрике умер на сцене во время своего выступления. У 30-летнего артиста случился сердечный приступ, врачи не смогли спасти его. Как утверждают очевидцы трагедии, незадолго до произошедшего Энрике в шутку сказал зрителям, что устал, но очень хочет славы.