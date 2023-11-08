На 52-м году жизни умер актер Воронежского театра драмы Андрей Андреев. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу заведения.

8 ноября скончался Андрей Андреев. Что стало причиной его смерти — не уточняется. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания с артистом.

По информации источника, Андреев был причастен к театру драмы более 20 лет. Его последней работой стал спектакль «Пьеса без названия» Антона Чехова. Актеру досталась роль Василия.

Андрей запомнился публике благодаря участию в таких постановках, как «Спящая красавица», «Утиная охота», «Гамлет», «Куколка».

«Театр выражает соболезнования родным и близким Андрея Анатольевича», — сообщили в пресс-службе заведения.

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