В Екатеринбурге пришла повестка маленькому Сереже

В Екатеринбурге военкомат ошибочно отправил повестку человеку, который умер в двухлетнем возрасте. Мать получила извещение за покойного сына и заявила, что в 2009 году передавала информацию о смерти в паспортный стол.

Военкомат обязал явиться в призывной пункт 26 января. Также в повестке говорилось об ответственности в случае неявки.

В семье два сына: старший проживает по адресу, на который поступила повестка. Мать удивлена, что документ из военкомата пришел не на его имя, а маленькому Сереже с ДЦП, который умер от водянки головного мозга.

Мальчик скончался на руках у мамы. В тот момент женщина была беременна. Она призналась, что получив повестку, снова испытала чувства из прошлого: «и слезы, и обиду, и ненависть».

Ранее ведущая Дана Борисова призналась, что мечтает о вручении повестки бывшему мужу.