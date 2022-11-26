«Я была бы счастлива»: Дана Борисова мечтает о вручении повестки мужу

Телеведущая Дана Борисова с момента объявления о частичной мобилизации призналась, что мечтает о вручении повестки мужу. Речь идет об отце их дочери Полины, 42-летнем Максиме Аксенове.

Известно, что у Борисовой с бывшим мужем сложные отношения. Он отстранился от семьи, не платит алименты и скрывается. Мнение Борисовой таково: мужчины, которые не служили, не смогут принимать ответственные решения впоследствии.