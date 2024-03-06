В Египте скоропостижно умер 35-летний ульяновский блогер Виктор Щербаков. Об этом сообщает портал 73online.ru.

6 марта на 36-м году жизни умер блогер и бывший КВНщик Виктор Щербаков. Его семья подтвердила трагичную новость.

Несколько дней назад Виктор и его приятели улетели в Египет. Накануне смерти он почувствовал себя плохо. Блогера доставили в местную больницу, однако спасти его не удалось. Спустя время Щербаков скончался. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.

На данный момент его семья решает вопрос о перевозке тела из Египта в Ульяновск. Ведутся переговоры со страховой компанией.

По информации источника, недавно Виктор похоронил мать, с которой он был близок. Пережив горе, блогер «потерял контроль» над собой.

«Ночью мне позвонил его приятель, с которым они полетели туда, сказал, что ему плохо. А утром перезвонил и сообщил о смерти. Все в шоке», — сообщил друг Виктора.

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