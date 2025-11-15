В доме престарелых убили 86-летнюю испанскую певицу Энкарниту Поло

В Испании нашли мертвой известную актрису и певицу Энкарниту Поло. Ей было 86 лет.

По данным Libertaddigital, трагедия произошла в пятницу, 14 ноября, в доме престарелых в Авиле, где актриса провела последние годы жизни. К убийству оказался причастен 80-летний сосед звезды. Актриса скончалась от удушения. В настоящее время пожилого преступника поместили в психиатрическую лечебницу.

Энкарнита Поло начала свою карьеру с выступлений на вечеринках и гала-концертах. По совету Шарля Азнавура в начале 1960-х годов она отказалась от андалузского репертуара и стала исполнять музыку в стиле поп.

В 1963 году вышел дебютный альбом Энарниты с хитами La balada del amanecer и Sobre la playa.

В 1965 году Поло дебютировала в кино, сыграв в фильме-мюзикле «Скарамуш». Затем актриса снялась в четырех вестернах.

Ранее на 84-м году жизни умер историк и профессор Дмитрий Точеный.