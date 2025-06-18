В детстве не проявлял музыкальных способностей: умер один из самых выдающихся пианистов мира Альфред Брендель

Пианист Альфред Брендель, которого называют одним из самых выдающихся исполнителей классических композиций на фортепиано, ушел из жизни. Музыканту было 93 года, передает Kp.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Причину смерти Бренделя не раскрывают. По информации журналистов лишь известно, что пианист ушел из жизни в кругу своей семьи в Лондоне. Также сообщение о кончине музыканта опубликовали его представители.

«Бренделя будут помнить и чествовать с глубокой благодарностью его семья — партнерша Мария Майно, Ирен Брендель, его дети Дорис, Адриан, Софи и Катарина, а также четверо внуков», — говорится в публикации.

Несмотря на мировой успех в конце жизни, в детстве Альфред не проявлял выдающихся способностей. Судьба забросила молодого человека, который не принадлежал к музыкальной династии, в Австрию, где он начал серьезно заниматься фортепиано, позже обучаясь в Югославии и консерватории Граца.

Ранее сообщалось о смерти вокалиста британской группы The Boys Джона Плейна. Он скончался на 74-м году жизни.