В день своего 81-го дня рождения в больнице умер турецкий певец и актер Сельчук Алагез

Сегодня, 7 августа, в Стамбуле состоятся похороны известного турецкого певца и композитора Сельчука Алагеза. Артист скончался в минувший вторник, сообщает Т24.

Музыкант, получивший популярность в 1960-1970-х годах, умер в день своего 81-го дня рождения. Артист ушел из жизни в госпитале, куда поступил из-за резкого ухудшения здоровья. Об этом сообщила дочь певца в своей соцсети. Точная причина смерти не называется.

Сельчук Алагез родился в 1944 году, в Стамбуле. Впервые заявил о себе как о музыканте в 1964-м году. К этому времени за его плечами уже была учеба в вузе, где он изучал экономику и получил степень магистра в области туристического бизнеса. Исполнитель принял участие в песенном конкурсе «Золотой микрофон».

Позже вместе с братьями Сельчук собрал собственную группы, в которой пела их сестра. В 1970-м коллектив принял участие в проходившем в Афинах международном музыкальном конкурсе.

Самые популярные песни турецкого артиста: Naftas of the Belt, Castle Indir Beni, Bahçee Came Bahar, Malabadi Bridge и I Am Crazy, I Love. Некоторые его произведения звучали в саундтреках к сериалам. Музыкант также и сам снялся в нескольких фильмах.

