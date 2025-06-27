Турецкая звезда телевидения скончалась в 30 лет после резкого похудения

30-летняя турецкая телезвезда Нихаль Джандан, известная по реалити-шоу, скончалась 21 июня от последствий экстремального похудения. По данным издания Mirror, ее вес на момент смерти составлял всего 22 килограмма.

За последние два года Джандан потеряла 40 килограммов. Резкое похудение началось после ареста по обвинению в мошенничестве. Как сообщила сестра Бахар, в начале июня Нихаль была госпитализирована с диагнозом «нервная анорексия». Мать звезды рассказала, что дочь питалась преимущественно газировкой и кофе, а к середине июня ее состояние ухудшилось настолько, что потребовалось назначение опекуна для принятия медицинских решений.

Федерация женских ассоциаций Турции опубликовала заявление, в котором связала трагедию с опасными стандартами красоты.

«Эстетические нормы, фантазия об идеальном теле, постоянно воспроизводимая средствами массовой информации, чувство необходимости быть красивой превращают женщин в товар для телевизионных программ и конкурсов, одновременно заставляя их идти на опасные для жизни риски», — говорится в сообщении.

Джандан получила известность благодаря участию в популярных реалити-проектах «Этот стиль мой», где участницы создавали модные образы, и «Выживший» – шоу о жизни на необитаемом острове.

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