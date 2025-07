В день своего 75-летия умер музыкант Rolling Stones Луис Жардим. Об этом сообщает SIC Noticias.

Португальский музыкант Луис Жардим скончался 4 июля, в день своего рождения. Ему было 75 лет. Причина смерти артиста не уточняется.

Жардим начал играть на барабанах в 1976 году. Позже музыканта заметили мировые рок-звезды. За свою карьеру он успел поработать с Полом Маккартни, The Rolling Stones, They Might Be Giants, Майком Баттом, Дэвидом Боуи, Шер, Бьорк, Bee Gees, Duran Duran, Робби Уильямсом и многими другими.

Музыка Жардима звучала также в картинах «Человек дождя», «Рыбка по имени Ванда», «Гладиатор» и «Ультиматум Борна».

Ранее мы писали о том, что после двух операций умер боксер по прозвищу «Сибирский Тайсон» Сергей Башкиров. У него была была опухоль спинного мозга, которая развилась во всех отделах позвоночника.