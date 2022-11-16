В Дагестане родители отвели грудничка к знахарке. Он скончался от ее гусиного жира

В Дагестане девятимесячный ребенок опрокинул на себя чайник и с ожогами был доставлен в реанимацию. Как только состояние стабилизировалось, родители забрали малыша, чтобы дальше лечить от шрамов у знахарки. Однако от ее назначений грудничок скончался.

Осведомленные источники рассказали, что мальчик получил ожоги груди, живота, предплечья, лица и обеих кистей. Его доставили в Махачкалу, через день ребенка перевели из реанимации в обычную палату.

Тогда родители решили забрать ребенка и обратиться за помощью в борьбе со шрамами к знахарке.

Как рассказал врач Ибрагим Евтемиров, обычно кудесники назначают гусиный жир, с ним смешивают прополис или мед. Однако такое лечение не помогает из-за ожогового шока и часто приводит к летальным исходам.

У подростков ожоговый шок наступает при поражении свыше 10-15% кожи, у младенцев – 5%. В результате ребенок постепенно впадает в кому, родители этого даже не заметят, так как все выглядит, будто несовершеннолетний идет на поправку. Дети чаще спят, перестают плакать, пока в какой-то момент при попытке разбудить они не просыпаются.

Ранее в Приморском крае молодая мать залечила шестимесячного ребенка до смерти.