«Улыбка никогда не сходила с его лица»: умер солист группы «Баян микс» и отец четверых детей Сергей Котков

В Геленджике скоропостижно скончался 39-летний чемпион мира по баяну, солист группы «Баян Микс» Сергей Котков. Мужчина не смог справиться с пневмонией, которой заболел на курорте. О его смерти в социальных сетях рассказал певец Прохор Шаляпин.

Баянист отправился на отдых, где подхватил воспаление легких. Болезнь привела к смерти.

Выпускник «Фабрики звезд» назвал Коткова талантливым артистом. У мужчины остались жена и четверо детей.

«Все, кто знал Сергея, знают какой он был светлый и добрый парень, улыбка никогда не сходила с его лица. Для меня это шок», — рассказал Шаляпин.

Артист просит помочь всех желающих семье баяниста. Вдове музыканта, говорит он, сейчас очень тяжело. Помимо панихиды, ей нужно перевезти Сергея из Геленджика.

Баянист родился в 1985 году в городе Октябрьский Республики Башкортостан. С детства Сергей начал заниматься музыкой и уже в 13 лет принял участие в музыкальном конкурсе. Затем последовали победы в международных конкурсах. Котков стал чемпионом мира по баяну.

Сергей был солистом группы «Баян Микс», в составе которой часто выступал на фелеральных телеканалах. Он был знаком с Родионом Газмановым, Михаилом Вашуковым, Леонидом Якубовичем и другими звездами.

Ранее в монастыре назвали инсульт причиной смерти народной артистки России Стриженовой.