В Челябинске похоронили акробатку, которая упала с «Колеса смелости» в цирке

20 мая в Челябинске состоялись похороны 22-летней акробатки Виктории Баландиной. Напомним, она упала с аттракциона «Колесо смелости» в цирке с четырехметровой высоты.

Как сообщает StarHit, церемония прощания с гимнасткой началась в 14:00. Она состоялась в церкви на улице Жукова.

Интернет-пользователи приносят соболезнования семье и посвящают теплые слова. «Не сберегли мы тебя, Вика… Какой жестокий урок нам всем», - говорится в одном из комментариев.

Два месяца назад Баландиной исполнилось 22 года. 17 мая она сорвалась на аттракционе в цирке Магнитогорска, получила перелом позвоночника и умерла в скорой.

Отец погибшей рассказал, что узнал о смерти дочери от сотрудников ритуального агентства. По словам мужчины, следствие не верит заявлениям цирка. Была назначена экспертиза с целью выяснить, с какой высоты упала девушка.