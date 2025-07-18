В Брянске ушел из жизни артист ВИА «Стожары» Алексей Никольский

Ушел из жизни артист брянского вокально-инструментального ансамбля «Стожары» Алексей Никольский. Об этом сообщает областная филармония.

«Алексей Никольский — прекрасный музыкант, любимец публики, отзывчивый коллега, замечательный человек с большим и добрым сердцем. Его талант, оптимизм и доброта навсегда останутся в нашей памяти», — говорится в некрологе музыканта.

ВИА «Стожары» был основан в 1972 году. Коллектив неоднократно становился лауреатом различных конкурсов и фестивалей. С 1978 года ансамбль носит звание «Народный».

В 1986 году, сразу после катастрофы на Чернобыльской АЭС, коллектив посетил с концертами все пострадавшие районы Брянской области и Белоруссии. Долгое время группа не появлялась на сцене, музыканты вновь собрались лишь в 2011 году.

Прощание с Алексеем Никольским состоится завтра, 19 июля, в Траурном зале Брянской городской больницы №1.

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