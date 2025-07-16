В Брянске скончалась заслуженная артистка России Валентина Фиш. О ее смерти в своем сообществе в соцсети «Вконтакте» сообщил областной департамент культуры.

Валентина Григорьевна долгие годы была бессменной солисткой и концертмейстером Брянского Губернаторского симфонического оркестра.

«Ее талант, свет, музыкальность и преданность искусству навсегда останутся в нашей памяти», — говорился в сообщении департамента.

Заслуженная артистка была не только выдающимся музыкантом, но и настоящим педагогом, которая воспитала множество талантливых исполнителей. Сегодня ее ученики выступают не только в России, но и за рубежом.

Департамент культуры Брянской области выразил соболезнования семье и близким артистки. Прощание с деятельницей искусств состоится завтра, 17 июля, в Траурном зале 1-й больницы.

Ранее мы писали о том, что на 95-м году жизни скончалась народная артистка России Галина Карелина, многие годы прослужившая в Александрийском театре.