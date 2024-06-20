В Бразилии умер певец Кристиан, не дождавшись органа для трансплантации

Умер популярный в Бразилии певец Жозе Перейра де Сильва Нето, выступавший под псевдонимом Кристиан. Он страдал от поликистоза почек и стоял в очереди на трансплантацию органа, но так и не дождался операции.

Как пишет «Российская газета», Кристиану было 59 лет. Он скончался в одной из больниц Сан-Паулу в ночь на 19 июня.

Артист получил широкую известность благодаря участию в дуэте с братом. Коллектив получил название Chrystian & Ralf. В 1973 году вышла первая песня под названием Don't Say Goodbye и сразу же попала на первую строчку бразильского хит-парада, продержавшись в топе 19 недель.

При этом Кристиан всегда жаловался, что так и не заработал денег. До середины 1980-х годов он всегда оставался «призраком» и не появлялся на телеэкранах.

В 1981 году музыкант женился на коллеге по сцене, выступавшей под псевдонимом Гретхен, однако брак не продержался и нескольких месяцев. Артистка обвинила мужа в неверности.

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