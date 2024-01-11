В Большом театре раскрыли место похорон оперной певицы Тамары Милашкиной

Народную артистку СССР, оперную певицу Тамару Милашкину решили похоронить в Вене, где она жила на протяжении 30 лет. Об этом сообщил Государственный академический Большой театр в своем Telegram-канале.

Прощание с артисткой также пройдет в Вене.

Тамара Милашкина переехала в Австрию с мужем, выдающимся оперным певцом Владимиром Атлантовым в 1989 году после ухода из Большого театра.

«На протяжении 30 лет Тамара Андреевна Милашкина блистала в Большом, изумляя публику своим уникальным голосом — огромного диапазона, потрясающей красоты тембра, роскошным, тёплым и трепетным, как о нём нередко писали и говорили», — сообщает пресс-служба театра.

Критики отмечали, что голос Тамары Милашкиной был наполнен искренностью и теплотой. Именно это цепляло в ней людей до глубины души.

Певица родилась в 1934 году в Астрахани. Она окончила Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского, а в 1958 году стала солисткой Большого театра.

Напомним, о смерти артистки стало известно 10 января. Она ушла из жизни в возрасте 89 лет.