В больнице скончался обвиняемый в коррупции бывший мэр Вологды Евгений Шулепов

Скончался бывший мэр Вологды Евгений Шулепов, обвиняемый в коррупции. Об этом пишет ИА Вологда Регион.

Также о смерти чиновника сообщила его дочь в своей соцсети. «Папы больше нет», — написала она в своей соцсети.

Стало известно, что экс-глава Вологды ушел из жизни в областной больнице, где проходил лечение от хронического заболевания. В декабре прошлого года он перенес инсульт. Ему провели операцию и установили кардиостимулятор.

Обстоятельства смерти подтвердили официальные представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), опровергнув при этом информацию о том, что Шулепов умер в следственном изоляторе.

«17 сентября подсудимый Евгений Борисович Шулепов скончался в Вологодской областной клинической больнице, где находился на лечении по поводу тяжелого хронического недуга. Утверждения о кончине Шулепова в следственном изоляторе не соответствуют фактам», — уточняется в заявлении ведомства.

Бывшего мэра задержали в мае 2024 года. Через год ему предъявили обвинения в получении взяток в размере 11,3 млн рублей.

Ранее мы писали, что в возрасте 77 лет скончался Чрезвычайный и полномочный посол в отставке Сергей Яковлев.