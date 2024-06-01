В Берлине умер актер и основатель театральной сцены ГДР Александр Ланг

В Берлине скончался на 83-м году жизни известный немецкий актер и режиссер Александр Ланг, сформировавший театральную сцену в ГДР.

По данным Tagesschau.de, деятель искусства умер 31 мая. Причина его смерти не разглашается.

Артист широко известен своими ролями в фильмах «Коварство и любовь», «Дело об убийстве Церник», «Снимай шляпу, когда целуешь».

Александр Ланг получил диплом в Государственной драматической школе в Берлине и в 1966 году поступил на службу в Театр Максима Горького, а в 1969 году устроился в Немецкий театр. Позже он работал режиссером в театрах Берлина, Гамбурга, Мюнхена, а также снимался в кино.

Музыкальная драма «Соло Санни» с его участием взяла три приза на Берлинском Международном кинофестивале.

Ранее в Москве нашли тело 34-летнего актера из сериала «Тихий Дон» Дмитрия Липинского. Он скончался в своей квартире по неустановленной причине.