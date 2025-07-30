В Белове на 99-м году жизни умер последний участник ВОВ Кузьма Зверев. Об этом сообщил глава города Сергей Алексеев в Telegram-канале.

На 99-м году жизни умер Кузьма Зверев. Что стало причиной смерти — неизвестно.

Как сообщает Алексеев, у фронтовика была нелегкая судьба. Уже в 10-летнем возрасте он работал в колхозе наравне со взрослыми, чтобы помочь матери прокормить многодетную семью. В 17 лет его забрали в армию, где служил связистом.

Умерший награжден Орденом Великой Отечественной войны, медалями Жукова, «За победу над Японией», «За освобождение Кореи», «За боевые заслуги». Также он являлся почетным гражданином города.

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