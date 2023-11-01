В Бельгии на 101-м году жизни умерла племянница Ивана Бунина Татьяна Муромцева. Об этом изданию ТАСС рассказала глава русской миссии во французской ассоциации «La Renaissance Francaise» Зоя Арриньон.

Писательница скончалась 31 октября 2023 года в католическом пансионе во Фруаене. Что стало причиной ее смерти — пока не уточняется. Также нет даных о том, когда пройдет церемония прощания.

«Не стало Татьяны Владимировны Муромцевой. В сентябре она встретила свое 100-летие», — высказалась Арриньон.

Племянница Ивана Бунина родилась в Москве, однако большую часть жизни она провела во Франции. Там она в 2012 году издала книгу «В поисках моей России», которую затем перевели на русский язык.

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