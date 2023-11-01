Умер 61-летний бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин. Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на пресс-службу музыкального коллектива.

По информации источника, Лапин скончался на 62-м году жизни 31 октября 2023 года. Что стало причиной его смерти — пока не уточняется. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания с музыкантом.

Сергей участвовал в записи таких альбомов, как «Скажем мы друг другу «Браво!»», «Стиляги из Москвы». Артист начал свою деятельность в группе тогда, когда из нее ушла Жанна Агузарова.

«Сергей принес много интересных идей, касающихся имиджа и стиля группы», — сообщили в пресс-службе.

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