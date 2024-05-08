В Барнауле умер известный в Сибири бард Александр Костицин

В Барнауле скончался поэт и композитор Александр Костицин, известный жителям Сибири по организации фестиваля «Братчина» на Алтае. Ему было 57 лет.

Точная причина смерти артиста не раскрывается, но известно, что он тяжело болел. Прощание с Костициным состоится 10 мая с 10:00 до 12:00 в зале по адресу улица Титова, 9а.

Как сообщили представители сообщества «Бард-Радио-Сибирь» в соцсети «Вконтакте», артист ушел из жизни 7 мая в 22:00 по местному времени после продолжительной болезни.

«Это огромная утрата для родных и близких, для всего жанра сибирской авторской песни», — говорится в некрологе.

Ранее стало известно о смерти актера Иэна Гелдера, сыгравшего Кивана Ланнистера в сериале «Игра престолов». Артист скончался 6 мая в возрасте 74 лет после продолжительной борьбы с раком желчных протоков.